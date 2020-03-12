Süper zenginlerin korona virüsü önlemi: Özel doktorlarla felaket sığınaklarına kaçıyorlar

Dünya çapında milyonlarca insan korona virüsünden korunmak için çeşitli önlemler alırken, süper zenginlerin yanlarına özel doktorlarını alarak virüsün yayılmadığı ülkelere ve sığınaklara kaçtığı belirtildi. Buna göre, ‘süper zengin’ addedilen birçok kişi şehir dışındaki evlerine ve Yeni Zelanda gibi ‘ücra’ ülkelerdeki özel tasarım ‘felaket sığınakları’na kaçıyor.

İngiliz gazetesi The Guardian, dünyanın en zengin kesiminin aldığı önlemlerin el dezenfektanının ne kadar ötesine geçtiğini masaya yatırdı. Haberde, süper zenginlerin özel korona virüsü testi yaptırmak için klinikleri adeta ablukaya aldığı, özel jet rezervasyonları ve sığınak inşası siparişlerinde patlama yaşandığı belirtildi.

ÖZEL JET REZERVASYONLARI PATLADI

PrivateFly isimli özel jet şirketinin yöneticisi Adam Twidell, yüksek riskli ülkelerdeki zenginlerden gelen rezervasyonların arttığını söyledi. Twidell, uçuşlarda çoğunlukla zaten sağlık sorunları yaşayan ve havalimanlarında kalabalıklara karışmak istemeyen yaşlıların olduğunu, bazı zengin müşterilerinin de İtalya tipi karantina önlemleriyle hapsolmamak için İngiltere ve başka Avrupa ülkelerinden çıkış yaptığını anlattı.

‘JETLERİ DEZENFEKTE ETTİRİYORLAR’

Milyonerlere seyahat hizmeti veren Quintessentially şirketi de, müşterilerinden özel lounge ve terminal talepleri aldıklarını, bazı üyelerinin jetlerin uçuş öncesi dezenfekte edilmesini istediğini açıkladı.

YANLARINA DOKTORLARINI ALIYORLAR

The Guardian, süper zenginlerin uçuşlarda özel doktor ve hemşirelerini de yanlarına aldıklarını yazdı.

SIĞINAK SATIŞLARI FIRLADI

Doğal felaketlere karşı sığınak inşası hizmeti veren Kaliforniya merkezli Vivos Group şirketinin kurucusu Robert Vicino ise korona virüsü krizi sonrası satışlarının patladığını anlattı. Vicino, ABD’de 2. Dünya Savaşı’ndan kalma sığınakları virüse karşı yeniden tasarladıklarını anlattı.

‘İNGİLTERE DIŞINDA ÖZEL TEST YAPTIRIYORLAR’

Süper zenginlerin dünya çapında özel kliniklere de akın ettiği belirtildi. Londra’daki Özel Harley Street Kliniği’nin direktörü Mark Ali, hükümetin sadece belirli vakalara test yapma politikası nedeniyle zenginlerin özel kliniklerden test talep ettiğini ancak testi sadece Sağlık Bakanlığı’nın yaptığını söyledi. Aynı klinikten ismi verilmeyen bir kaynak ise kliniğin endişeli müşterileri için İngiltere dışında testler yaptırdığını ifşa etti