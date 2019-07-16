Süpermarket müşterileri ‘sabun tozu’ diye kokain satın aldı

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki bir süpermarkette alışveriş yapan müşteriler, evlerine döndüklerinde sabun tozu diye satın aldıkları şeyin kokain olduğunu fark etti.

Polis, sabun tozu kutularının içine kokain konulduğunu ve yanlışlıkla süpermarketin raflarında satışa sunulduğunu açıkladı. 80 kilogram uyuşturucunun satışa sunulduğu ve büyük kısmının satıldığı belirtildi.

Süpermarketin sahibinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını düşünen polis müfettişleri, “Sabun tozu süsü verdikleri kokaini karıştırmış olacaklar ki yanlışlıkla raflarda satışa sunmuşlar” dedi.

Sabun tozu kutuları içindeki kokain paketlerinin fotoğrafını Twitter’daki hesabından paylaşan polis teşkilatı, “Bu kentin sokaklarını çete ve uyuşturucu tacirlerinde temizlemeye kararlıyız” yazdı.

‘İstemeden de olsa’ kokain satın alan bir müşteri, bir yanlışlık olduğunu anlayınca ürünü iade etmek için markete giderken uyuşturucu olduğunu anlayan bazıları paketleri polise teslim etti.

Polis, süpermarkete baskın yaptığı sırada, aynı üründen bir miktar daha yüklemek üzere olan çalışanlarının kaçmaya yeltendiği; üçü market çalışanı dört kişinin tutulandığı belirtildi.