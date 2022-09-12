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Süpermarket sektörü Yeşil Hat Tüzüğü’nde 'güncelleme' istiyor

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Rum tarafında Limasol başta olmak üzere gıda yardımı alan aile sayısında artış kaydedilirken, gittikçe daha çok Rum’un alışveriş için KKTC’yi tercih etmesi nedeniyle benzincilerden sonra süpermarket sektörü de sesini yükseltmeye başladı.
Süpermarket sektörü Yeşil Hat Tüzüğü’nde 'güncelleme' istiyor

 Rum tarafında Limasol başta olmak üzere gıda yardımı alan aile sayısında artış kaydedilirken, gittikçe daha çok Rum’un alışveriş için KKTC’yi tercih etmesi nedeniyle benzincilerden sonra süpermarket sektörü de sesini yükseltmeye başladı.

Alihtia, Rum benzincilerden sonra süpermarket sektörünün de tüketicilerin eskisi gibi market arabalarını doldurmayıp yalnız acil ihtiyaçlarını almasından değil de, gittikçe daha çok Rum tüketicinin KKTC’den alışveriş yapmasından dolayı sesini yükselttiğini yazdı.

Habere göre, son birkaç aydır rutin olarak KKTC’den alışveriş yapan Rum sayısının artmasından en çok Lefkoşa ve Larnaka’nın KKTC sınırına yakın bölgelerindeki küçük ve orta ölçekli marketler etkileniyor.

Fiyatların sürekli artmasıyla çoğu tüketicinin tasarruf uygulamak zorunda kaldığına işaret eden Rum Süpermarketler Birliği Başkanı Andreas Haciadamu, KKTC’den etkilendiklerini, bu etkilerin son dönemde daha da artığını ve birlik üyeleri arasında artık büyük tepkiler başladığını söyledi.

Haciadamu “daha büyük olumsuzluklarla karşılaşmadan önce, Yeşil Hat Tüzüğü’nün güncellenmesi gibi bir çözüm bulunmalı.  Yetkilileri harekete geçmeye, denetim konusuna eğilmeye çağırıyoruz” dedi.

Sektör paydaşlarının da Rum tüketicileri Güney Kıbrıs piyasasında tutmak için sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

-900’den fazla aile gıda yardımı alıyor

Fileleftheros “900 Aileye Gıda Paketi… Pahalılık Limasol’da Fakirliği Sürekli Artırıyor… Sarı Hat’ta Gittikçe Çok Talep Ulaşıyor” başlıklı haberinde, sene başından bu yana akaryakıt ve temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına yapılan fahiş zamların dar gelirli ailelerin hayatta kalmasını zorlaştırdığını, geçen yıla kadar geçinebilen çoğu ailenin artık gıda yardımı almak zorunda kaldığını yazdı.

“Gelecek zor olacak. Önümüzdeki dönemde sokakta kalmış aileler bile görebiliriz” ifadesini kullanan gazete, rezidanslarda yaşayan elitlerin bulunduğu Limasol’un bir de fakirlik ve sefalet denilen öteki yüzü olduğuna vurgu yaptı.

Haberde, özel bir inisiyatif olan Sarı Hat isimli yardım inisiyatifine her gün bir gıda paketi, okul gereçleri, biraz makarna, yağ ve narenciye gibi temel ürün yardımı için başvuran yüzlerce Rum olduğu kaydedildi. İinisiyatifin kurulduğu ilk iki yıl ayda 500 civarında gıda paketi dağıtılırken bu rakamın bu yıl 900’ün üzerine çıktığı kaydedildi.

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