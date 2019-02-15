Şüphe,40 yıl sonra mezar açtırdı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 40 yıl önce dünyaya gelen erkek çocuğunu 1 günlükken kaybeden Adem Çarkçı, cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 3- 4 aylık vardı' sözleri nedeniyle yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda izlediği, hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine Çarkçı, bebeğinin mezarını açtırdı.
Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Adem Çarkçı, 40 yıl önce dünyaya gelen bebeğinin sevincini yalnız 1 gün yaşayabildi. Kucağına alamadan ölen bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, evladını toprağa verdikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'Bebek 1 günlük değildi, 3- 4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı.
Geçen günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile ilgili haberi gören 60 yaşındaki Adem Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'na çocuğunun mezarının açılması için başvuruda bulundu.
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