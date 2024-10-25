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Şüpheli araçta uyuşturucu: 5 tutuklu

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Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs ve araçtaki yolcular E.T.(E-29), E.T. (E-30), M.T.(E-26) ve H.T.(E-21) tutuklandı.
Şüpheli araçta uyuşturucu: 5 tutuklu

Akçay’da dün saat 16.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada şüpheli olarak görülen araç sürücüsü M.Ç.(E-28) durdurulup, konu şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs ve araçtaki yolcular E.T.(E-29), E.T. (E-30), M.T.(E-26) ve H.T.(E-21) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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