Şüpheli davranışlar sergileyen zanlı mahkemede!

Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Sevdalı, 25.02.2025 tarihinde saat 22.50 raddelerinde Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu parkı yanındaki araç park yeri içerisinde tel örgülerin yanında Lefkoşa’da sakin K.K şüpheli hareketleri sonucunda bir polis ekibi tarafından yapılan üst aramasında tasarrufunda bulundurduğu siyah renk sırt çantası içerisinde “ 3 çift kullanılmamış Bayel marka işçi eldiveni, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 100 adet yara bandı, 2 adet rulo plaster sargı kiti, 3 adet tırnak makası, 1 adet cımbız ve 1 adet micro marka keçeli kırmızı kalem “ tespit edildiğini söyledi. Polis, izahat istendiğinde zanlının kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda izahat verememesi üzerine suçüstü hali gereği tutukladığını açıkladı. Polis memuru, zanlının camilerde yattığı, bir süre otelde kaldığını ancak adres veremediğini dile getirdi. Polis, zanlının 24 Şubat tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını dile getirdi. Zanlının ne amaçla KKTC’ye geldiğini araştıracaklarını, ihraç işlemleri başlatacaklarını söyleyerek, 2 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Gemiye bindim geldim, elektkrikçiyim, amacın bir süre gezmek ve iş bulursam kalıp çalışmaktı. Yanımdaki aletler iş ekipmanlarımdı. Amacın güneye kaçmak değildi. Erdoğan’dan rahatsız oluyorum. Bir şey konuşunca hemen tutuklatıyor. Yeni bir hayat kurmak için buraya geldim”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.