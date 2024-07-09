Şüpheli görünen yayaların çantasından uyuşturucu çıktı!

08.07.2024 tarihinde, 22:30 sıralarında, Ulukışla’da, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen yol kenarında yaya olarak bulunan J.B.(E-42) ve N.O.A.(E-26)’nın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, N.O.A’nın tasarruflarındaki çantada yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. N.O.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.