Şüpheli görünen yayaların çantasından uyuşturucu çıktı!

08.07.2024 tarihinde, 22:30 sıralarında, Ulukışla’da, Polis Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen yol kenarında yaya olarak bulunan J.B.(E-42) ve N.O.A.(E-26)’nın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, N.O.A’nın tasarruflarındaki çantada yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. N.O.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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