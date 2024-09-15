Şüpheli Ölüm: Nihat İlkan Hayatını Kaybetti

Tarih: 13 Eylül 2024

Yer: Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs'ta Boltaşlı köyünde yaşayan 44 yaşındaki Nihat İlkan, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşamını yitirdi. İlkan’ın ölümü, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı için büyük bir üzüntü yarattı.

Olayla ilgili yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Yetkililer, ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerle belirleneceğini açıkladı. Ayrıca, Nihat İlkan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olay, bölgedeki halk arasında büyük bir merak konusu olurken, ailesi ve arkadaşları onun kaybı nedeniyle yas tutmakta. Yerel makamlar, soruşturmanın ilerleyişi hakkında kamuoyunu bilgilendirme sözü verdi.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.