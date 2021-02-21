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‘Şüpheli paket’ diye bomba imha ekipleri çağrıldı: Kedi ve altı yavrusu çıktı

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ABD’nin Ohio eyaletindeki bir kilisenin girişinde şüpheli paket bulununca bomba imha ekipleri çağrıldı. Beyaz renkli torbanın içinden bir kedi ve altı yavrusu çıktı.
‘Şüpheli paket’ diye bomba imha ekipleri çağrıldı: Kedi ve altı yavrusu çıktı

ABD’nin Ohio eyaletindeki bir kilisenin girişinde şüpheli paket bulununca bomba imha ekipleri çağrıldı. Beyaz renkli torbanın içinden bir kedi ve altı yavrusu çıktı.

Olayın yaşandığı Butler bölgesinin polis teşkilatının Facebook aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre iki bomba imha uzmanı kilisenin bulunduğu sokağa yönlendirildi.

Paylaşımda, “Pakette sevimli yavrular ve annelerini buldular. Bir de not vardı. Notta annelerinin adının Sprinkles olduğu, yavruların bir gün önce dünyaya geldikleri yazıyordu. Onları Hamilton kentindeki Hayvan Dostları adlı barımağa bıraktık. Sıcak bir yuvada bakılıyrlar.”

Barınak da Facebook’tan paylaşım yaparak, yavruların aşılarının ve kontrollerinin yapıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. “Sprinkles mükemmek annelik yapıyor” denen mesajda kedilerin bir aile tarafından evlat edinileceği, belirtildi.

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