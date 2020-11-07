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Suphi Asıltürk'ten kamuoyuna açıklama

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Suphi Asıltürk'ten kamuoyuna açıklama
Suphi Asıltürk'ten kamuoyuna açıklama

 

5 Kasım 2020 tarihinde Parti Genel sekreterimiz Sayın Bertan Zaroğlu işyerime gelerek beni tehdit etmiştir. Bu durum karşısında ciddi korku ve endişe duydum ve polise durumu aktararak şikayetçi oldum. 

Böyle bir durumda Başka ne yapabilirdim ki?

Ben polise şikayet etmek dışında basına herhangi bir açıklama yapmadım. Hal böyle olmasına rağmen sayın Genel Başkanımız tarafından yapılan basın açıklamasını hayretle karşılamaktayım. Ben partimizi olayın içine katarak herhangi bir açıklama yapmadım. Bilakis sayın Genel Başkanın yapmış olduğu basın açıklaması partiyi olaya dahil etmiştir. Ayrıca hem Savcı hem yargıç yerine geçerek beni kamuoyu nezdinde peşin olarak karalamak veya suçlamak ne kadar etiktir? Dün sayın genel sekreter Bertan Zaroğlu hakkında Parti disiplin kurulunun gerekeni yapması için yazılı şikâyet dilekçesi verdim. Benim disipline verildiğimi basından öğrendim! Esas verilmesi gereken sayın Zaroğlu dur. Bu konunun takipçisi olacağım.

Kamuoyundan önce Suphi ASİLTÜRK bu ülke muhteber bir İş Adamı olduğumu ve Saygın bir siyaset insanı olduğum herkes tarafından bilinmektedir. Kamuoyunu Saygı ile duyurulur.

Suphi ASİLTÜRK

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