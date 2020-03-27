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Suphi Coşkun: 5 şoför halen karantinaya alınmadı (VİDEO)

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Suphi Coşkun: 5 şoför halen karantinaya alınmadı (VİDEO)
Suphi Coşkun: 5 şoför halen karantinaya alınmadı (VİDEO)

Dipkarpaz bölgesinde Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförün karantinaya alınmadığını açıklayan Başkan Suphi Coşkun, bu ailelerin 50-60 kişiye temasta bulunduğunu söyledi.

Genç TV’ye konuşan Coşkun, “Elzem çalışan personel biziz, sokakta Bakanlar Kurulu mu var? Biz varız ve bizim katkı payımızı kesiyorlar” diyerek Ekonomi paketine eleştiride bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun şu şekilde konuştu:

“Bir ailede 5 vakamız pozitif çıktı. İsim vermeye gerek yok, hepimizde çıkabilir. Bu hastalığı el ele vererek nasıl savabiliriz hesabını yapmamız gerekiyor. Maalesef şu an hükümet diye bir şey yoktur. Bu aileler en az 50, 60 kişiyle temasta bulundu. Dün sağlık Bakanı bizimle iletişime geçti, bu temas halinde olanları da tespit ettik tahlil gideceğiz.

Biz belediye ve polis ile temas halinde olanları bulduk, hemen ev karantinasında kalmalarını söyledik. Kiminle temasa geçeceğimizi bilmiyorduk, birileri popülizm yapıyor. Ulaşacağım bir yer yok, kimseye ulaşamıyorum. Sadece dün, 20 kez aramama rağmen bulabildim. Ülke sadece 1 bakana bağlı olmaması lazım. Bir kurul kurulmalı, bilim kurulu kurulmalı ve aktif olmalı. Yetkili olan kişi bu işlere karar veriyor. Bakanlar Kurulu benim makam aracımı dahi icra aldı. Biz günlerdir Bakanlar Kurulu paketi bekliyorduk ama hüsrana uğradık. Elzem çalışan personel biziz, sokakta Bakanlar Kurulu mu var? Biz varız ve bizim katkı payımızı kesiyorlar. Yazıklar olsun. Tüm devlet kendi ülkelerine destek paketi açıkladı. Bir tek bizde köstek paketi açıkladılar. Artık yeter. Zaten unutulmuş bir bölgeydik. İskele Mahkeme Başkanı Fadıl Bey ve Polis Müdürümle gece gündüz birlikte hareket ediyoruz. Bakanlar vekiller ortada yok, biz bu 2 kurum ile birlikte çalışıp ilerleyebiliyoruz.”

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