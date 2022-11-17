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Suphi Coşkun: borçsuz bir belediyeyi 30 milyon TL borcu olan bir belediye ile birleştirdiler

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Yeni Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkan adayı Suphi Coşkun Erenköy Belediyesi’ndeki sıkıntıların 4 yıl içerisinde iyi bir idarecilikle ortadan kalkıp yeni belediyeyi ilk 10 belediyenin içine sokacağını kaydetti.
Suphi Coşkun: borçsuz bir belediyeyi 30 milyon TL borcu olan bir belediye ile birleştirdiler

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve Yeni Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin CTP’li Başkan adayı Suphi Coşkun Ses Kıbrıs web tv’de katıldığı canlı yayında gazeteci Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

Belediyelerin birleşmesinin yanlış bir karar olduğunu ifade eden Coşkun, aday oldukları bölgenin 18 belediye içerisinde en büyük belde olduğunu söyledi.

Büyükşehirlerde toplanan vergilerin kırsalda toplanamadığını, geniş alanlara hizmet götürmenin büyük maliyet olduğunu ve nüfus azlığı nedeniyle dezavantajlar yaşandığını belirten Suphi Coşkun tüm bu dezavantajlara rağmen iki dönemdir belediye başkanlığı yapmasından dolayı tecrübesiyle sorunları aşacağına inandığını kaydetti.

“Dipkarpaz Belediyesi’nin sadece 34 bin TL borcu vardır o da bu ay başı ödenecektir, borçsuz bir belediyeyi 30 milyon TL borcu olan bir belediye ile birleştirdiler” eleştirisi yapan Coşkun, problemli olan bu yerle ilgili de projelerinin hazırlandığını ve sorunları 4 yılda çözeceklerini belirtti.

Coşkun iddialı bir açıklamada bulunarak, “Kısa vadede bu borç sorunu çözülmez ama iddia ediyorum size benim yönetimimde bölgemizi 4 yılın sonundan ilk 10 belediyenin içerisine sokacağım” dedi

Ben şunu söylüyorum; 1-1.5 yıl kimse bir şey beklemesin diyorum. Ama 4 yıl içerisinde düzelir. 8 yıllık belediyecilik deneyimimle diyorum ki halk bana yetki verirse belediyemizi 18 belediyenin arasında ilk 10’a sokarım”

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