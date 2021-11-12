Suphi Coşkun, CTP’den milletvekili adayı olacak

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Ada TV’de katıldığı programda ilk kez açıklama yaparak, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) milletvekili aday adayı olduğunu kamuoyuna açıkladı.
Karamsarlığın insanları kötü etkilediğini kaydederek, 2014’ten bugüne kadar inandıklarının yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini ve Dipkarpaz’ı değiştirdiklerini söyledi. Coşkun, “Ben inanıyorum ki ülkemiz için de bu değişimleri yapabiliriz” dedi.
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