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Suphi Coşkun yaptığı konuşmada bölgenin sorunlarını el ele vererek çözmeye çalışacakların belirtti

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Coşkun, 8 yıldan beri Dipkarpaz bölgesinde yaptıkları icraatın ortada olduğunu, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu belirtti.
Suphi Coşkun yaptığı konuşmada bölgenin sorunlarını el ele vererek çözmeye çalışacakların belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, geçtiğimiz gün İskele’de Genel Başkan Tufan Erhürman ile Dipkarpaz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun’un katılımıyla gezi düzenledi. İlk olarak Ziyamet köyünde faaliyet gösteren bir tütün üretim tesislerini gezen CTP heyeti, ardından Orman Dairesi ve Yenierenköy Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti. Heyet ayrıca, Yeşilköy ve Sipahi köylerinde de yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Geziler esnasında Erhürman ve Coşkun başta olmak üzere tüm heyete büyük ilgi gösteren yurttaşlar, gayri meşru hükümet tarafından hayata geçirilen ve belediyelerin kapatılmasına yol açan “Yerel Yönetim Reform”una büyük tepki gösterdi. Belediyelerin 18’e düşürülmesinin ardından Yenierenköy de dahil olmak üzere 12 köye hizmet verecek olan Dipkarpaz-Yenierenköy Belediyesi Başkan adayı Suphi Coşkun da, geride bıraktıkları iki dönemde yaptıkları icraatın ortada olduğunu ifade etti.

 

COŞKUN: PARTİMİZ VE HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE HİZMETİNİZDE OLACAĞIZ

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Dipkarpaz-Yenierenköy Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun ziyaretler esnasında yaptığı konuşmada bölgenin sorunlarını el ele vererek çözmeye çalışacaklarını ifade etti. Coşkun, CTP’den ve halktan aldıkları güçle hizmete devam edeceklerini vurguladı. Birbirinden kıymetli 10 belediye meclis üyesini aday gösterdiklerinin altını çizen Coşkun, 8 yıldan beri Dipkarpaz bölgesinde yaptıkları icraatın ortada olduğunu, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu belirtti. Coşkun, halkın önüne yapamayacakları projelerle değil, hayata geçirebilecekleri uygulamalarla gideceklerinin altını çizdi.

 

ERHÜRMAN: KARARLIYIZ, BELEDİYELERİ DAHA FAZLA YETKİLENDİRİP GÜÇLENDİRECEĞİZ

Dipkarpaz bölgesi gezisi esnasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yerel seçimlerden başarıyla çıktıktan sonraki hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyledi. Bunu başarmaları halinde belediyeleri güçlendirme konusunda çok önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Erhürman, “Yerel yönetimleri daha fazla yetkilendirip daha fazla kaynak aktaracağız. Bu konuda kararlıyız” dedi. Suphi Coşkun ve ekibinin geride bıraktıkları 2 dönemde bölgeye kattıklarının herkes tarafından bilindiğini kaydeden Erhürman, halkın bunları görüp karar vereceğini ifade etti. Belediyelerin kapatılmasına ilişkin hayata geçirilen yasaya değinen Erhürman, hükümetin siyasi hesaplar çerçevesinde belediyeleri kapattığını vurguladı.

 

“BU ÜLKENİN TAŞI TOPRAĞI ALTIN”

Ziyamet köyünde faaliyet gösteren tütün üretim tesisini de yerinde görerek inceleyen Tufan Erhürman, şinya ile tütsülenen tütünün dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Aslında şinyanın aromasının satıldığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkenin taşı toprağı altın. Yeter ki "yönetenler"in malın ve hizmetin üretilmesi gailesi olsun” dedi.

 

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