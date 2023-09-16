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Sürat suçlar arasında yine ilk sırada

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2 araç sürücüsü tutuklanırken, 71 araç ise trafikten men edildi.
Sürat suçlar arasında yine ilk sırada

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 365 sürücü rapor edildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 71 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünkü trafik denetimlerinde toplam 1505 araç sürücüsü kontrol edildi.

-Sürat suçlar arasında yine ilk sırada

Sürücülerin, 149’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 29’u trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 365 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

2 araç sürücüsü tutuklanırken, 71 araç ise trafikten men edildi.

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