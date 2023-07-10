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'Sürat' suçu kazalarda ilk sırada!

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Sürat, trafik kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada
'Sürat' suçu kazalarda ilk sırada!

KKTC’de geçen hafta toplam 84 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 4 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Sürat, trafik kaza sebepleri ve sürücülerin rapor edildiği suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların 1’i ölümle, 24’ü yaralanmayla, 59’u hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 30 kişi yaralandı. 

Değirmenlik-Girne dağ yolunda 3 Temmuz'da meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen haftaki kazaların 26’sı süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 14’ü ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 4 milyon 95 bin TL olduğu kazaların, 34’ü Girne’de, 23’ü Lefkoşa’da, 18’i Gazimağusa’da, 5’i İskele’de, 4’ü Güzelyurt’ta meydana geldi.

-1720 araç sürücüsü rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 13 bin 226 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 1720 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (585), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (245), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (192), trafik levha ve işaretlerine uymamak (147), emniyet kemersiz araç kullanmak (118), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (79), muayenesiz araç kullanmak (55), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (51), dikkatsiz sürüş (37), tehlikeli sürüş (12), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (11), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (11), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak (7), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (3), trafik ışıklarına uymamak (2), diğer trafik suçları (165).”

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