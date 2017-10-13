Sürat teknesiyle kaçıp, yasal yollarla geri döndüler!

KKTC'den yasa dışı yollarla kaçıp, yasal yollarla geri dönen iki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre 2017 yılı Eylül ayı içerisinde, Yedikonuk köyünün kuzey sahilinde bulunan Harup ambarları mevkiinde, Ş.O.(E-24) ve A.O.(E-33), bir sürat teknesi ile KKTC’de onaylanmış liman olmayan bir noktadan çıkış yapıp, 16.9.2017 tarihinde, Ş.O. Gazimağusa Limanından, 11.10.2017 tarihinde ise A.O. Ercan Hava Limanından KKTC’ye giriş yaptıkları polis tarafından tespit edildi.

Bahsi geçen her iki şahsın tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.