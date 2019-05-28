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Sürat teknesiyle KKTC'den ayrılmaya çalışan 11 kayıtsız göçmen tutuklandı

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Sürat teknesiyle KKTC'den ayrılmaya çalışan 11 kayıtsız göçmen tutuklandı
Sürat teknesiyle KKTC'den ayrılmaya çalışan 11 kayıtsız göçmen tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün akşam arihinde, saat 22:15’ de Kaplıca’ da, Kaplıca köyünün yaklaşık 1 kilometre doğusundaki KKTC’ de onaylanmış liman olmayan bir yerden, KKTC’ de izinsiz olarak ikamet etmekte olan Bangladeş uyruklu toplam 11 kişi, bir sürat teknesi ile KKTC’ den çıkış yapmak istedikleri bir esnada tespit edilmişlerdir.

Bahse konu şahıslar ile söz konusu şahıslara yardımcı olduğu tespit edilen çıkış Ö.Y. (E-50) tutuklanmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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