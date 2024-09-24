Sürat ve alkol trafik suçlarında yine ilk sırada!

Trafik Ekipleri tarafından, dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 485 araç sürücüsünün kontrol edildiği bildirildi. Kontrol edilen araçlardan, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.
30 aracın trafikten men edildiği ve 1 sürücünün de tutuklandığı belirtildi.
Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
106’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
2’si sigortasız araç kullanmak,
8’i muayenesiz araç kullanmak,
5’i koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak ve
159’u diğer trafik suçlarından oluşuyor.
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