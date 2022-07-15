Sürat ve dikkatsizlik pahalıya mal oldu

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, 28 yaşındaki M. C. Ç. yönetimindeki araç ile süratli şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun solundan çıkıp önce bordür taşlarına, daha sonra kaldırım üzerinde bulunan 7 adet demir çubuk ile camlı reklam tabelasına çarparak tavanı üzerinde durabildi.
Araç sürücüsü tutuklandı.
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