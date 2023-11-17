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Sürati ve dikkatsizliği kazaya neden oldu...

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Lefkoşa’da meydana gelen süratli, dikkatsiz ve sigortasız araç kullanma suçlarından tutuklanan D.A mahkemeye çıkarıldı.
Sürati ve dikkatsizliği kazaya neden oldu...

Polis memuru Murat Erbil mahkemede olguları aktardı.  Polis, 16 Kasım 2023 tarihinde, saat 20:40 sıralarında, Lefkoşa’da, Sanayi Bölgesi 26. Sokak üzerinde yönetimindeki GH 199 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan A.Ç (e-41) yönetimindeki KZ 324 plakalı kamyonet araç ile çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü D.A ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.B ile KZ 324 plakalı araç sürücüsü A.Ç'nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis,A.Ç ile D.A'nın yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını belirtti. Polis, yaralılardan Ö.B'nin ise sol kolunun kırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi. 
Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının sigortasız araç kullandığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, kamyon araçta 180 bin, zanlının aracında 200 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

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