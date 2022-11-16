  • BIST 4.744,63
  • Altın 1066.35
  • Dolar 18.6104
  • Euro 19.4008
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

“Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Artırma Kampanyası” Çerçevesinde Boğaz Piknik Alanında Çevre Temizliği Etkinliği Yapıldı.

» »
Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi" devam ediyor.
“Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Artırma Kampanyası” Çerçevesinde Boğaz Piknik Alanında Çevre Temizliği Etkinliği Yapıldı.

Proje kapsamında “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde, Kasım ayı boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Kampanya, Boğaz Piknik alanında düzenlenen çevre temizliği etkinliğiyle başladı.

Etkinlikte Girne Belediyesi, Belpaz Yatırım Ltd., Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. Sınıf öğrencileri ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllüleri Boğaz Piknik alanını temizledi.

Etkinliğin başında, öğrencilere, naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, bez alışveriş çantası dağıtıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve 2018 yılından bu yana Girne Belediyesi tarafından yürütülen, Karavas/Alsancak, Agios Epiktitos/Çatalköy ve Lapithos/Lapta Belediyelerinin de paydaş olduğu "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi’nin 60 ayda tamamlanacağını dile getirdi.

01.jpeg

Proje kapsamında yapılan çalışma ve hibelere değinerek katı atıkların ayrıştırılması ve yeniden kullanılmasının ülkedeki en önemli eksikliklerden biri olduğuna dikkat çeken Güngördü, projenin en önemli bölümlerinden birinin çevre bilinci konusunda eğitimler düzenleyerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

 

“Ağaç yaşken eğilir” atasözüne atıfta bulunarak çocukların çevre bilinciyle eğitilmesinin önemine vurgu yapan Güngördü, bugün düzenlenen etkinlikte Karaoğlanoğlu İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri ve Girne İyilik Gönüllüleri üyelerini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Boğaz piknik alanında gerçekleşen temizlik kampanyası sonunda 350 poşet çöp toplandı.

En iyi temizliğin kirletmemek olduğu ve çevrenin korunması için herkese görev düştüğünü kaydeden Güngördü, 15 gün önce temizlenen ve 600 poşet çöp toplanan Boğaz Piknik alanının bugün yine aynı durumda olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

 

Etkinlik sonrasında çocuklara naylon poşet kullanımını azaltma bilinci kazandırmak için bez alışveriş poşeti dağıtan Güngördü, bu etkinliğin katılımcı öğrenciler için önemli bir tecrübe olacağının altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yine vatandaşlık verilirken hata yapıldı... Kıbrıs Gazisi Şehit diye yazıldı....16 Kasım 2022 Çarşamba 12:23
  • İDDİALARI Yanıtladı... Yakıt var ama 1 günlük kaldı!16 Kasım 2022 Çarşamba 12:13
  • Kimliksizler'in eylem hazırlıkları sürüyor...16 Kasım 2022 Çarşamba 12:03
  • "Kötü yönetimin faturası, 450 yeni istihdama eş değer"16 Kasım 2022 Çarşamba 12:01
  • Sağanak yağmur etkili olacak!16 Kasım 2022 Çarşamba 11:25
  • Acı kayıp... Adem Çetin hayatını kaybetti!16 Kasım 2022 Çarşamba 11:23
  • Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye’nin Kıbrıs İşleri Koordinatörü Hacı Halil Afşarata atandı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:18
  • Kıbrıs'ta Tarkan konseri 56 bin 600 TL16 Kasım 2022 Çarşamba 11:11
  • Başbakan hibelerin verildiğini açıkladı!16 Kasım 2022 Çarşamba 11:05
  • Nijerya Dışişleri'nden halkına dikkatli olun çağrısı16 Kasım 2022 Çarşamba 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti