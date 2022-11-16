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“Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Artırma Kampanyası” Kapsamında Boğaz Piknik Alanında Çevre Temizliği Etkinliği Yapıldı

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“Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Artırma Kampanyası” Kapsamında Boğaz Piknik Alanında Çevre Temizliği Etkinliği Yapıldı
“Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Artırma Kampanyası” Kapsamında Boğaz Piknik Alanında Çevre Temizliği Etkinliği Yapıldı

Girne Belediyesi tarafından yürütülen  “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” altında yürütülen “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde, Boğaz piknik alanında çevre temizliği yapıldı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen etkinlikte, Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. sınıf öğrencileri ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllüleri ve Belpaz Yatırım Ltd. Boğaz piknik alanını temizledi.

Piknik alanından toplam 350 poşet çöpün toplandığı etkinliğin başında, öğrencilere, naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, bez alışveriş çantası dağıtıldı

– Belediye Başkanı Güngördü: “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesİ 60 ayda tamamlanacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 2018 yılından bu yana Girne Belediyesi tarafından yürütülen, Karavas/Alsancak, Agios Epiktitos/Çatalköy ve Lapithos/Lapta Belediyeleri’nin de paydaş olduğu “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi”nin 60 ayda tamamlanacağını kaydetti.

Proje kapsamında yapılan çalışma ve hibelere değinerek katı atıkların ayrıştırılması ve yeniden kullanılmasının ülkedeki en önemli eksikliklerden biri olduğuna dikkat çeken Güngördü, projenin en önemli bölümlerinden birinin çevre bilinci konusunda eğitimler düzenleyerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

“Ağaç yaşken eğilir” atasözüne atıfta bulunarak çocukların çevre bilinciyle eğitilmesinin önemine vurgu yapan Güngördü, bugün düzenlenen etkinlikte Karaoğlanoğlu İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri ve Girne İyilik Gönüllüleri üyelerini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

– “En iyi temizlik kirletmemek”

En iyi temizliğin kirletmemek olduğu ve çevrenin korunması için herkese görev düştüğünü kaydeden Güngördü, 15 gün önce temizlenen ve 600 poşet çöp toplanan Boğaz piknik alanının bugün yine aynı durumda olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Etkinlik sonrasında çocuklara naylon poşet kullanımını azaltma bilinci kazandırmak için bez alışveriş poşeti dağıtan Güngördü, bu etkinliğin katılımcı öğrenciler için önemli bir tecrübe olacağının altını çizdi.

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