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Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç topluma dayalı bir turizm modeli oluşturmak

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Yeşilpınar, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi Medya Tanıtım Komitesi Başkanı Birgül Güvenir Beyatlı ile komite üyeleri Perihan Aziz ve Çağıl Bozer’le birlikte Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.
Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi: Amaç topluma dayalı bir turizm modeli oluşturmak

Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeşilpınar, ülkede yaşanan olumsuzlukları mevcut koşullarda en aza indirgemeyi, var olan turizm modellerinin yanında yeni ve alternatif turizm modellerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeşilpınar, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi Medya Tanıtım Komitesi Başkanı Birgül Güvenir Beyatlı ile komite üyeleri Perihan Aziz ve Çağıl Bozer’le birlikte Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Yeşilpınar görüşmede, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan turizmin tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından olumsuz olarak etkilenen sektörlerin başında geldiğine vurgu yaptı.  

Erkan Yeşilpınar, yaşanan olumsuzlukları mevcut koşullarda en aza indirgemek, var olan turizm modellerinin yanında yeni modelleri yaşama geçirmek amacıyla, Mayıs ayı başında, Turizm alanında çalışan farklı kesimlerden profesyoneller, uzmanlar ve de akademisyenlerden oluşan 13 kişilik gönüllü bir grupla birlikte Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi (STİ)’ni  oluşturduklarını aktardı.  

Yeşilpınar, “vizyonumuz ülkemizin tarih, kültür ve doğal miraslarını, sürdürülebilir koruma ilkeleri ile geleceğe taşıyarak, ülkemizi topluma dayalı bir turizm modeli oluşturmak, özel ilgi turizmi alanında ürünlerin ön planda olacağı, Akdeniz'in ve Dünya'nın önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmektir” dedi.

Yeşilpınar, etkili ve kararlı bir düşünce kuruluşu olarak kendilerini tanıtmak amacıyla Türk Ajansı Kıbrıs’ı ziyaret ettiklerini, yapılacak işbirliğinin üle ve toplum için çalışmalarına katkı koyacağını belirtti.

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