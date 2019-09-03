Süre doldu: Süresiz grev kapıda

El-Sen yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2 Eylül Pazartesi günü düzenlediğimiz basın toplantısı ile grev kararımızı ve tarihini açıklamış bulunmaktayız.

Bildiğiniz üzere, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak, gerek hükümete gerekse de KIB-TEK Yönetim Kurulu’na süreç içerisinde gerekli uyarıları yapmış, diyalog yoluyla kurumun önünün açılması için gerekli adımların atılması talebini iletmiş ve defalarca kamuoyu aracılığıyla bu konuları toplumumuzun da gündemine getirmiştik. Hatta bu doğrultuda sendikamız haftalar önce gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında grev kararı almış ve hükümete 2 Eylül tarihine kadar süre tanımıştı.

Son olarak geçtiğimiz hafta hem hükümete, hem de KIB-TEK Yönetim Kuruluna uyarı niteliğinde gerçekleştirdiğimiz eylemde kuruma borcu olan Maliye Bakanlığı’nın elektriğini keserek kararlılığımızı ortaya koymuştuk. Yine ayni gün gerekli mercilere 2 Eylül’e kadar tanıdığımız süreyi hatırlatmış, gerekli adımların derhal atılmasını talep etmiştik.

Ancak ne yazık ki hükümet yetkilileri ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı, verdiğimiz bu mesajı algılamak yerine hadlerini aşan açıklamalarda bulunmuş, kurumun ve toplumun geleceğini düşünmek yerine şov yapmayı kendilerine görev edinmişlerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi sendika olarak laf ebeliğine kapılarımızı kapatmış bulunmaktayız ve bu tür oyalama taktiklerine cevap vererek toplumumuzun hak ettiği hizmeti en ucuz ve en kaliteli şekilde almasını engelleyecek oyunların içerisinde olmayacağız.

Bu bağlamda ilgili yerlere verdiğimiz süre dün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. EL-SEN Yönetim Kurulu olarak verdiğimiz sürenin sona ermesi ve bu süreç içerisinde gerekli adımların atılmaması sebebiyle 5 Eylül Perşembe günü uyarı grevi, 6 Eylül Cuma günü ise süresiz greve gitme kararı almış bunmaktayız. 5 Eylül Perşembe günü sabah saat 10:00’da sendika binası önünden Başbakanlığa doğru yürüyüş gerçekleştireceğiz ve orada basın açıklaması yapacağız. 6 Eylül sabahı ise süresiz genel greve gireceğiz.

Tek amacımız Kıbrıslı Türklerin elinde olan en stratejik kurum olan KIB-TEK’in yaşatılması, kurumun açgözlü sermayeye peşkeş çekilmemesi, gerekli yatırımların yapılarak toplumumuzun daha ucuz, kaliteli ve çevre dostu enerji tüketmesidir.

Değerli toplumumuz, burada mesele sadece KIB-TEK değildir. Mesele kendi kendimizi yönetebilmek ve “Bu memleket bizimdir” diyebilmektir.

Çıktığımız bu yolda toplumumuzu mağdur etmemek adına gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Ancak unutulmaması gereken bir şey varsa, o da bedel ödemeden aydınlık günlerin gelemeyeceğidir.

O nedenle gelin hep birlikte dilene dilene değil direne direne bu mücadeleyi kazanlım ve bu memleketin esas sahiplerinin bizler olduğunu herkese gösterilim!