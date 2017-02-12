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"Sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır"

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"Sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır"
Başbakan Hüseyin Özgürgün gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, Enosis'in Rum okullarında kutlanması kararına ilişkin olarak, sürece son noktayı koymakla eş anlamlı olduğu vurguladı. Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Rum Temsilciler Meclisi'nin Enosis'in Rum Okullarında kutlanması yönünde aldığı karar, Kıbrıs konusunda  sürdürülmeye çalışılan  müzakere sürecine indirilen en ağır darbedir.

Rum Meclisinin bu kararı, Rum-Yunan ikilisinin 1968 den beri sürdürülen müzakerelerin hiçbir sürecinde Kıbrıs'ta iki halkın eşitliğine dayalı  bir federal çözüm  niyeti taşımadığını  anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir kez daha net bir biçimde göstermiştir.

EOKA'nın uzantısı faşist ELAM  örgütünün siyasi kimlikle  Rum Meclisi'ne taşımasının ürünü olan "Enosis" kutlamasının okullara sokulması, Rum tarafında adanın  tümüne sahip olma hayallerinin güçlü zemin bulduğunun en büyük kanıtıdır

Türk düşmanlığını her fırsatta  sergilemekten geri durmayan 3 milletvekili ile ırkcı bir azınlığın  önerisinin Meclisten onay almasının başka anlaşılır  izahı olamaz

Partisinin de katkılarıyla onaylanan bu kararla Rum lider Anastasiades'in müzakere masasına  adeta yeni bir başlıkla "Enosisi" taşıması, sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır. Yıllardır değişmeyen Rum zihniyetinin temsil edildiği Rum Meclisi'nin 1967 Enosis kararı ile 1950 Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararları kaldırılmadan sürdürülecek müzakereler, zaman kaybının ötesinde, sürece olumlu katkı koyan tüm taraflara saygısızlıktır.

Bu bağlamda yarın yapılacak Cumhuriyet Meclisi birleşiminde, Rum Meclisi'nin bu kararını değerlendirerek  gerekli yanıtı verececek ortak karar üretme adına Meclis Başkanlığına girişimde bulunacağız   

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