Başbakan Hüseyin Özgürgün gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, Enosis'in Rum okullarında kutlanması kararına ilişkin olarak, sürece son noktayı koymakla eş anlamlı olduğu vurguladı. Özgürgün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Rum Temsilciler Meclisi'nin Enosis'in Rum Okullarında kutlanması yönünde aldığı karar, Kıbrıs konusunda sürdürülmeye çalışılan müzakere sürecine indirilen en ağır darbedir.

Rum Meclisinin bu kararı, Rum-Yunan ikilisinin 1968 den beri sürdürülen müzakerelerin hiçbir sürecinde Kıbrıs'ta iki halkın eşitliğine dayalı bir federal çözüm niyeti taşımadığını anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir kez daha net bir biçimde göstermiştir.

EOKA'nın uzantısı faşist ELAM örgütünün siyasi kimlikle Rum Meclisi'ne taşımasının ürünü olan "Enosis" kutlamasının okullara sokulması, Rum tarafında adanın tümüne sahip olma hayallerinin güçlü zemin bulduğunun en büyük kanıtıdır

Türk düşmanlığını her fırsatta sergilemekten geri durmayan 3 milletvekili ile ırkcı bir azınlığın önerisinin Meclisten onay almasının başka anlaşılır izahı olamaz

Partisinin de katkılarıyla onaylanan bu kararla Rum lider Anastasiades'in müzakere masasına adeta yeni bir başlıkla "Enosisi" taşıması, sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır. Yıllardır değişmeyen Rum zihniyetinin temsil edildiği Rum Meclisi'nin 1967 Enosis kararı ile 1950 Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararları kaldırılmadan sürdürülecek müzakereler, zaman kaybının ötesinde, sürece olumlu katkı koyan tüm taraflara saygısızlıktır.

Bu bağlamda yarın yapılacak Cumhuriyet Meclisi birleşiminde, Rum Meclisi'nin bu kararını değerlendirerek gerekli yanıtı verececek ortak karar üretme adına Meclis Başkanlığına girişimde bulunacağız