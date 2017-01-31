Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla liderler düzeyinde yürütülen müzakerelere yarın devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yarın saat 11.00’de görüşecek.

Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alacak görüşmede, sürecin bundan sonraki adımlarının planlanması bekleniyor.

Liderler, son olarak 26 Ocak’ta görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Perşembe günkü görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Cenevre Konferansı’nın da 50 yıllık müzakere gibi ucu açık, ilanihaye devam edecek bir süreç olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Böyle bir şey olamaz. Kimsede böyle bir niyet yoktur.

Konferansın siyasi düzeydeki devamının tarihinin belirlenmesi için BM’nin hem iki tarafla, hem de 3 garantör ülkeyle çalışmalarını yapması gerekiyor” demişti.

Akıncı, müzakerelerde sonuç alınabilecek noktada olunduğunu kaydederek, “Bu kadar emeği heba etmemeliyiz. Herkes elini taşın altına koymalı” ifadesini de kullanmıştı.

Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yarınki liderler görüşmesi öncesinde bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşecek.