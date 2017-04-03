"Sürekli gerçek dışı açıklamalarda bulunuyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, dünkü buluşmayla ilgili liderlerin açıklama yapmayacağı yönündeki uzlaşıya uymadığı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Burcu konuyla ilgili açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, 2 Nisan Pazar akşamı Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Sayın Espen Barth Eide ile ara bölgede bir araya geldi. İki lider bu yemekte, müzakere sürecine ilişkin değerlendirme, düşünce, gözlem ve önerilerini birbirleriyle paylaştı” ifadelerine yer verdi.

TEK AÇIKLAMA EIDE’DEN… KARŞILIKLI MUTABAKAT

Konuşulanlar ve sonuçlarla ilgili tek açıklamanın, Espen Barth Eide tarafından yapılacağının karşılıklı mutabakatla karar altına alındığını ifade eden Burcu şöyle devam etti:

“Bu uzlaşı gereği, tarafların bunun dışında herhangi bir açıklamada bulunmayacakları yönünde taahhütleri vardır. Buna rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Sayın Nikos Hristodulidis sabahın erken saatlerinde başlayarak gün içerisinde çeşitli medya organlarına, varılan uzlaşıya aykırı olarak, sürekli gerçek dışı açıklamalarda bulunarak, Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine asılsız suçlamalar yapmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Espen Barth Eide nezdinde varılan mutabakata duyduğu saygı gereği, bu iddialar hakkındaki cevabı, bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etmekle sınırlı tuttuklarını kaydeden Burcu şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk tarafı olarak amacımız, varılan mutabakatlara saygı duyarak, her iki toplumun güvenliğini, eşitliğini, özgürlüğünü ve huzurunu gözetecek iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüme bir an önce ulaşmaktır.”