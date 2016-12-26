Sürekli sinirliyseniz sebebi bu olabilir

Sarkık küçük dil ve yumuşak damak gibi durumlarda kas dokusu, uyku kalitesini bozuyor, horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara sebep olabiliyor.

Uyku, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun dinlenmeye bırakıldığı süreçtir. Yeni güne yenilenmiş ve tazelenmiş şekilde başlayabilmek için de kaliteli bir uykuya ihtiyaç vardır. Fakat bazı kişiler uyku sırasında horlama ve uyku apnesi gibi problemler yaşayabiliyor. Bu uyku problemleri kişinin yaşam kalitesini bozarken, kişilerin sinirli bir ruh haline bürünmesine de neden olabiliyor. Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, uyku apnesi ve lazer tedavisiyle ilgili bilgi verdi…

SEBEPLERi NELERDiR?

Uykuda geniz, küçük dil ve yumuşak damağın oluşturduğu dokular, nefes alıp verme sırasında gevşeyebiliyor veya üst üste binebiliyor. Bu durum da dokuların titreşim yaşamasına, titreşimin de horlamaya dönüşmesine neden olabiliyor. Ayrıca, geniz etleri horlamayı, bir sonraki aşamada da uyku apnesini tetikleyebiliyor.

KALP BÜYÜMESİNE NEDEN OLUYOR

Yetişkin bireylerin ortalama yüzde 30'u uyku sırasında horlama sorunu yaşayabiliyor. Horlama eşliğindeki uykularda nefes durmaları yaşanıyor ve kişi 10 saniyeyi aşkın bir süre soluksuz kalıyorsa, uyku apnesinden şüphelenilebilir. Uyku-apne sendromu, kalp büyümesi, yüksek tansiyon ve erken demans hastalıklarına yol açabilir.

LAZER DAHA GÜVENLİ

Uyku-apne sendromunun tedavisinde ise bugüne kadar cerrahi operasyonlara başvurulmaktaydı. Fakat tamamen güvenli bir yöntem olan lazer uygulaması artık çok daha popüler durumda. Sarkık küçük dil ve yumuşak damak gibi durumlarda kas dokusu lazer tekniği ile büzüştürülebiliyor. Böylece horlama ve uyku apnesi problemlerinden kurtulmak mümkün olabiliyor.

AĞRISIZ İŞLEM

Lazer uygulamasına geçilmeden önce geniz bölgesi, anestezik bir sprey ile uyuşturuluyor. Ardından sorun olduğu düşünülen küçük dil, damak veya çevre dokulara lazer uygulanıyor. 10 ila 15 dakika arasında süren işlem sırasında, herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissedilmiyor. Horlama veya apne sorununda en erken 2 gün, en geç 1 ay içerisinde büyük oranda azalma görülüyor. Kişi sağlıklı bir uyku düzenine kavuşuyor. Çok az sayıda hasta grubunda ise 2 ve 3'üncü seanslara gerek duyulabiliyor.