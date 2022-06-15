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Sürekli yorgun musunuz? İşte değiştirmeniz gereken 9 alışkanlık…

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Uzmanlar, erken yatmasına ve sekiz saat uyumasına rağmen tüm gün yorgun hisseden insanların, önerdikleri 9 adımı uygulayarak tekrar enerjik hissedebileceklerini söylüyor.
Sürekli yorgun musunuz? İşte değiştirmeniz gereken 9 alışkanlık…

Güzellik ve sağlığa yönelik yaşam tüyoları sunan Joy Home Remedies ekibine göre, tüm gün sizi uykulu hissettirmesi neredeyse garanti olan ve hepsi günün ilk saatinde meydana gelen çok yaygın dokuz kötü alışkanlık mevcut.

Daily Mail’de yer alan habere göre, birden fazla kötü alışkanlığı devam ettiren kişilerin çalışma saatlerinde yorgunluktan şikayet etme olasılıkları daha yüksek.

Uzmanlar yorgun hissetmenize sebep olacak 9 alışkanlığı şu şekilde sıraladı…

ALARMI ERTELEMEK

Uzmanlar, “Erteleme düğmesine basarsanız, bitiremeyeceğiniz bir uyku döngüsünü başlatabilirsiniz” diye uyarıyor.

TELEFONU KONTROL ETMEK

Uzmanlar, “Gözlerinizi açtıktan hemen sonra telefonunuzu asla kontrol etmemelisiniz. Zihnin kademeli olarak güne uyanmasına izin vermek esastır, onu çok fazla bilgi ile bombardımana tutmak enerjisini keser” diyor.



ESNEMEYİ UNUTMAK

Gece boyunca boşta ve açıkta kalan kaslar ve eklemler sertleşebilir. Bu da onları her sabah tekrar germenizin oldukça önemli olduğu anlamına geliyor.



ÖNCE KAHVE İÇMEK

Uzmanlar, sabahları ilk iş olarak kahve içmenin günün geri kalanında kendinizi yorgun hissetmenize neden olabileceğini söylüyor. Buna göre, sabah ilk iş su içmek daha iyi bir seçim.

SAĞLIKLI BİR KAHVALTIDAN KAÇINMAK

Kahvaltının önemini vurgulayan uzmanlar, gün ortası çöküşüne yol açabilecek yüksek şekerli yiyecekleri tercih etmek yerine, daha dengeli bir şeyler yemenin önemini vurguladılar.



YEMEK YEDİKTEN SONRA DİŞLERİ HEMEN FIRÇALAMAK

Uzmanlara göre, kahvaltıda asitli yiyecekler tükettiyseniz bu özellikle zararlı. “Kahvaltıdan sonra diş ipi kullanmak veya diş fırçalamak için en az yarım saat beklemek en iyisidir” diyorlar.

YATAĞI TOPLAMAMAK

Araştırmacılar, sabahları yatağınızı toplamak gibi olumlu alışkanlıklar geliştirmenin gün içinde daha yüksek üretkenlikle bağlantılı olduğuna inanıyor.



SICAK DUŞ ALMAK

Sıcak duş çok faydalıdır, ancak uyku uzmanları ritüeli akşama bırakmanızı tavsiye ediyor çünkü kendinizi rahat hissetmenize ve uykuya dalmanıza yardımcı olur. Soğuk bir duş, daha hızlı uyandırır ve gün içinde kendinizi zinde hissetmenizi sağlar.

KARANLIKTA HAZIRLANMAK

Uzmanlar, “Kendinizi ışıktan ne kadar uzun süre uzak tutarsanız, o kadar uzun uykulu hissedersiniz. Işık eksikliği, vücudunuza hala gece olduğunu söyler ve bu da sersemliğe yol açar” diye uyardı.

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