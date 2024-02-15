Süresi dolan Kozmetik Ürünleri Kurulu yeniden oluşturuldu

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, Kurul aşağıdaki temsilcilerden oluştu:
“Birsen Günsel – İlaç ve Eczacılık Dairesi Temsilcisi (Başkan), Kimyager Naciye Yalkut – Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Temsilcisi, Kimyager İdil Rıfkı – Devlet Laboratuvarı Temsilcisi, Dr. Ecz. Umut Öksüz – Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Temsilcisi, Sercan Görgüner Bahçeci – Sanayi Odası Temsilcisi, Pınar Başman – Ticaret Odası Temsilcisi, Dr. Pırıl Etikan- Sağlık Bakanlığı Temsilcisi”
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