Süresiz grev kapıda!

Güröz bugünkü bir günlük uyarı grevinin ardından, görüşme masası yeniden kurulmazsa, bir günlük uyarı grevi daha yapabileceklerini ve gerekirse süresiz greve gideceklerini kaydetti.

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle bugün tüm şubelerde 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapıyor.



KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şubelerde tüm personelin grevde olduğunu dile getirdi.



Güröz bugünkü bir günlük uyarı grevinin ardından, görüşme masası yeniden kurulmazsa, bir günlük uyarı grevi daha yapabileceklerini ve gerekirse süresiz greve gideceklerini kaydetti.