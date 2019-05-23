Süresiz grev kararı kaldırıldı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen)'nin iptal edilen grevle ilgili yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verildi:

Lefkoşa İktisat Kooperatifi Yönetim Kurulu’nun Yargıtay Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinin yürütmesinin kısmen durdurması yönündeki ara emrine uyarak aldığı kararlar üzerine, TİS ile elde ettiğimiz kazanımlarımızı korumak amacıyla 24 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla başlatmayı ilan ettiğimiz süresiz grev kararımız grev başlamadan olumlu sonuç vermiştir.

İşveren tarafının 22 Mayıs (dün) tarihli görüşme çağrısı ile yapılan görüşmede TİS ile kazanılan tüm hakların korunması hususunda uzlaşıya varılmıştır. Buna göre, ara emri kapsamı içinde kalan kazanılmış hakların ara emrinin sona erdiği tarihte karşılanmasını içeren bir proto0kol imzalanması hususunda uzlaşılmıştır.

23 Mayıs (bugün) tarihinde saat 10.00’da bir araya gelinerek üzerinde uzlaşıya varılan konuları içeren protokol imzalanmış ve saat 11.00’de toplanan sendika Yönetim Kurulu grev kararını kaldırmıştır.

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