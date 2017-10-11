Suriye: ABD yardımı Kürtleri sarhoş etti

"Desteğin sonsuza dek sürmeyeceğini anlamalılar"

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, petrol alanlarının kontrolü konusunda Kürt güçlerin Suriye ordusu ile mücadele içinde olduğunu, ancak böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya’nın Soçi kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Muallim, "Kürtler, Suriye’nin hiçbir koşul altında egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceğini çok iyi bilirler” dedi.

Rudaw’da yer alan habere göre Muallim ayrıca, “ABD’nin desteği ve yardımı Kürtleri sarhoş etti. Ancak bu desteğin sonsuza dek sürmeyeceğini anlamaları lazım” diye konuştu.

2010 yılı itibariyle Suriye’de 2,5 milyar varillik petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Savaş öncesinde devletin toplam gelirlerinin yüzde 25’i petrolden geliyordu. Suriye’nin petrol sahalarının önemli bir kısmı ülkenin kuzeydoğusunda bulunuyor.