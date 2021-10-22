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Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı tur toplantılarının son gün oturumları başladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu, son gün oturumlarıyla devam ediyor.
Suriye Anayasa Komitesi'nin altıncı tur toplantılarının son gün oturumları başladı

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığında süren toplantılar için Komite'nin muhalefet üyeleri TSİ 10.03'te, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri 10.10'da BM yerleşkesine girerken Esed rejimi temsilcileri 10.15'te geldi.

Komite üyeleri, girişte bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı.

7. tur toplantıları kasımda

Öte yandan Komite'nin muhalifleri temsil eden eş başkanı Hadi el Bahra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Anayasa Komitesi'nin bir sonraki turu, önümüzdeki ay yapılacak." dedi.

Bugünkü görüşmelerde taraflar, altıncı tur toplantılarının ana gündemi olan "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" kapsamında sunulan tüm teklifleri müzakere edecek.

Pedersen toplantıların ardından TSİ 17.45'te altıncı tura ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Özel Temsilci'nin tarafların anlaşması durumunda bir sonraki turun tarihini de açıklaması bekleniyor.

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