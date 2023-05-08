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Suriye, Arap Birliği’ne geri dönüyor

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Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye'nin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Suriye, Arap Birliği’ne geri dönüyor

Mısır’ın başkenti Kahire’de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi.

Irak resmi ajansı INA’da yayımlanan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, “Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı.” ifadesini kullandı.

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Şukri, Arap Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, 7 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Suriye hükümet delegasyonlarının Arap Birliği ve ona bağlı tüm kurum, kuruluşların toplantılarına katılımının yeniden başlatılmasına karar verdiğini ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Suriye’nin Birliğe dönmesi için davet edilmesinin yanı sıra Suriye meselesinin çözümünü takip etmesi için Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Arap Birliği Genel Sekreteri’nden oluşan bir takip komitesi kurulması yönünde karar alındığını aktardı.

“İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMEK HER ÜLKENİN EGEMEN KARARI”

Ebu Gayt, Arap ülkelerinin Suriye ile normal ilişkiler kurma kararının ülkelerin vereceği egemen bir karar olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın Suriye’nin üyeliğine yeniden dönmesi ve Suriye ile iletişim kurmak için bir komite oluşturulmasını öngördüğünü kaydeden Ebu Gayt, Suriye’nin, Birliğin daimi delegelerinin toplantıları ile ona bağlı kurumların toplantılarında hazır bulunması anlamına geldiğini ifade etti. Ebu Gayt, bu kararın Suriye tarafına resmi olarak iletileceğini de aktardı.

Arap ülkelerinde son dönemde Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

SURİYE VE ARAP BİRLİĞİ

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan’da Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan’da Suudi Arabistan’da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Toplantıda Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs’ta Amman’da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, “Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu” kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye’deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011’de Suriye’nin Birliğe üyeliğini askıya almıştı. 

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