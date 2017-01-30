Suriye Arap Haber Ajansı açıkladı...

Sosyal medyada hızla yayınlan haberlere göre Suriye Rejiminin kanlı ismi Beşar Esad'ın öldüğü veya felç geçirdiği iddia edildi.

Fransa'da Le Point ise Esad'ın koruması tarafından vurulduğunu ileri sürdü. Suudi gazete Okaz ise Esad'ın, beyin tümörü nedeniyle hastaneye yattığı Rus ve Suriyeli bir sağlık ekibinin kontrolünde tedavi edildiğini iddia etti. Lübnanlı gazeteci el-Mustaqbal da Esed'in Şam'da bir sağlık merkezinde tedavi altında olduğunu yazdı.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Esad'ın sağlık sorunu yaşadığı yönündeki söylentileri yalanlandı. SANA, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na dayandırdığı haberinde Esad’ın sağlık durumuna ilişkin tüm haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da ise Esad’ın tedavi gördüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.