Suriye askerleri Türkiye sınırına konuşlandı: Bayrak sallaya sallaya geldiler

Türkiye'nin son dönemde gündeme getirdiği Suriye'ye yeni bir operasyon bölgede hareketlilik yaratmaya devam ediyor...

Kaosun ve şiddetin on yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de hareketlilik sürüyor… Ankara’nın Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı içinde olması terör örgütleriyle el ele yürüme kararı alan Suriye lideri Beşar Esad’ı harekete geçirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda Esad’a bağlı askerlerin Türkiye sınırına yakın noktalara konuşlandırıldığı görülüyor.

Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye yaslayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği yapma kararı alan Esad’a bağlı askerler Türkiye sınırının yakınlarına konuşlandı. İngiliz haber ajansı Reuters, Suriyeli askerlerin ellerinde Suriye bayraklarıyla sınıra yakın bölgeye konuşlandığını fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Suriyeli askerlerin y anı sıra ağır silahların da gönderildiği belirtildi.

Suriye ordusundan Ali el-Nasır isimli bir yüzbaşı ise ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e konuştu. Suriyeli asker, “Fırat’ın doğusunda konuşlandık ve burası Türkiye sınırına paralel” dedi. Yıllardır Esad yönetimiyle karşı karşıya olan SDG, son dönemde Türkiye’ye karşı ortaklık yapma kararı almıştı.

ERDOĞAN, OPERASYON SİNYALİNİ TEKRARLADI

Öte yandan bölgede Rus helikopterlerinin de devriye gezdiği aktarıldı. Bu hafta İran’ın başkenti Tahran’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü. Erdoğan bu görüşme sonrasında güvenlik tehdidi sebebiyle Suriye’ye bir operasyonun gündemde olduğunu vurgulamıştı.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, omurgasını terör örgütlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni bölgeden uzaklaştırmak için yeni bir askeri operasyon yapılacağının sinyalini vermişti. Ankara, Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmayı ve Türkiye’deki Suriyeli mültecileri taşımayı planlıyor.