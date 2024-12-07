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Suriye Cumhurbaşkanlığı, Başkan Esad'ın ülkeden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı

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Suriye Cumhurbaşkanlığı, Başkan Esad'ın ülkeden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Başkan Esad'ın ülkeden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Başkan Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığı iddialarına yönelik, "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı'nın çalışmalarını, ulusal ve anayasal görevlerini başkent Şam'dan sürdürdüğünü teyit eder" açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Bazı yabancı medya organları Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılacağı ya da bir başka ülkeye gideceği yönünde söylentiler ve yalan haberler yaymaktadır.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tüm bu söylentileri yalanlamaktadır. Bu yayın organları geçtiğimiz savaş yılları boyunca Suriye devletini ve toplumunu yanıltmak ve etkilemek için bu tür girişimlerde bulunmuşlardır.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı'nın çalışmalarını, ulusal ve anayasal görevlerini başkent Şam'dan sürdürdüğünü teyit eder. Başkan Esad ile ilgili tüm haber, faaliyet ve pozisyonların Başkanlık ve Suriye ulusal medyası platformlarından yayınlandığını vurgular.

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