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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad Covid-19'u atlattı

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad'ın yakalandıkları Covid-19 hastalığını atlattıkları açıklandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve eşi Esma Esad Covid-19'u atlattı

Başkanlık ofisinden yapılan duyuruda "Başkan Beşşar Esad ve Sayın Esma Esad Covid-19 semptomlarını atlattıktan ve karantina süresini tamamladıktan sonra negatif PCR testlerini de alarak bugün normal mesailerine dönmüşlerdir" denildi.

Suriye'ye "bir dost ülkeden" aşı getirildiğinin duyurulmasından iki hafta sonra çift 8 Mart'ta koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. İlk etapta aşının adı ve hangi ülkeden geldiği belirtilmese de geçtiğimiz hafta Suriye'nin Rusya büyükelçisi aşının Sputnik V olduğunu onayladı.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamalarda Esad'ın çalışmalarını karantina altında sürdürdüğü vurgulanmıştı.

İç savaş nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ülkede test eksikliği nedeniyle vaka sayıları düşük görünse de birinci elden görgü şahitleri Covid-19'un oldukça yaygın olduğunu belirtiyor.

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