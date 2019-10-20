  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suriye devlet televizyonu: Rasulayn'dan DSG çıktı, Türkiye'ye bağlı güçler girdi

» »
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'dan DSG'nin çıktığını açıkladı. Suriye devlet televizyonu, Rasulayn'a Türkiye'ye bağlı güçler girdiğini duyurdu.
Suriye devlet televizyonu: Rasulayn'dan DSG çıktı, Türkiye'ye bağlı güçler girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çıkışları ABD'nin koordine ettiğini belirtti.

MSB açıklamasında şöyle denildi:

"TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte."

"Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir."

'86 ARAÇLIK KONVOY ÇIKTI, 55 ARAÇLIK KONVOY GİRDİ'

"Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır."

"ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

AA da "Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor" haberini geçti.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Rasulayn'dan çekilme işlemi bugün saat 15:30 sularında başladı. İlk önce çatışmalarda yaralanan YPG'liler bölgeye varan ambulanslarla tahliye edildi. 40 araçtan oluşan sağlık konvoyu, yaralı YPG'lileri alarak Tıltemir hastanesine götürdü. Bölgeden çekilen YPG'liler, Rakka tarafına götürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı17 Ekim 2019 Perşembe 21:09
  • Esad ilk kez konuştu: Türkiye'ye Suriye'nin her yerinde yanıt veririz17 Ekim 2019 Perşembe 16:38
  • Suriye ordusu, Kobani kentine girdi16 Ekim 2019 Çarşamba 23:12
  • Son dakika… Esad güçleri ve Ruslar Ayn El Arab’a girdi!16 Ekim 2019 Çarşamba 20:26
  • Son dakika… Rusya’dan flaş Menbiç açıklaması!15 Ekim 2019 Salı 19:34
  • Putin'in Suriye Özel Temsilcisi : Türkiye ile Suriye görüşüyor15 Ekim 2019 Salı 16:29
  • ABD'nin Menbiç'i Rus askerlerine teslim ettiği iddiası15 Ekim 2019 Salı 16:08
  • Trump: Erdoğan Kobani’ye saldırmayacağı güvencesi verdi15 Ekim 2019 Salı 14:52
  • Erdoğan: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edeceğiz15 Ekim 2019 Salı 14:50
  • Suudi bandosundan Rusya milli marşına tuhaf yorum: "Neyse, en azından denediler" (Video)15 Ekim 2019 Salı 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti