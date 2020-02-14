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Suriye devlet televizyonu: Şam hava sahasına giren düşman hedefler vuruldu

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Suriye devlet televizyonu: Şam hava sahasına giren düşman hedefler vuruldu
Suriye devlet televizyonu: Şam hava sahasına giren düşman hedefler vuruldu

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam semalarında hava sahasına giren 'düşman hedeflerin' Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA ise, "Düşman füzeleri işgal altındaki Golan'dan geldi" dedi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırının Suriye'nin güneybatısında kalan, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden geldiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "23.45'te işgal altındaki Golan'dan gelen düşman füzelerine Suriye hava savunma sistemleri karşılık verdi ve onlardan bazıları hedefine ulaşamadan düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

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