Suriye Dışişleri Bakanı: Tek engel Türkiye

Türkiye'nin Suriye’de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklarsa, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın son birkaç hafta içinde Şam'da Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini aktarmıştı.

‘DAHA FAZLA CİDDİYET BEKLİYORUZ’

Gelişmeler tartışılmaya devam ederken Suriye'den de yeni bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye'nin verdiği sözleri yerine getirmemesinin Suriye'deki barış sürecinin önündeki tek engel olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Mikdad, Suriye krizinin çözümüne ilişkin Astana Platformu kapsamında Türkiye'nin verdiği sözleri tutmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Türk tarafından Astana sürecinde anlaşmaya varılan sözleri yerine getirme konusunda daha fazla ciddiyet bekliyoruz. Şu anda önümüzdeki tek engel bu. Ancak Rus ve İranlı dostlarımızın çabalarının doğru yönde ilerlediğine inanıyoruz.”

Astana sürecinin sahada başarıya ulaşan tek çözüm yolu olduğunu kaydeden Suriyeli bakan, New York'taki BM toplantıları kapsamında Suriye ve Türkiye arasında herhangi bir temas olmadığını da bildirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında İran'da düzenlenen Astana görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelmişti.