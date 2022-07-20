Suriye Dışişleri Bakanı’ndan İran’da Türkiye karşıtı açıklamalar

Dünyanın gözü kulağı iki gündür İran’dan gelen haberlere çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün başkent Tahran’da gerçekleştirdiği Suriye zirvesinin ardından bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad İran’daydı.

Mikdad İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la ikili görüşmelerde bulunurken, görüşmenin ardından basına Türkiye’nin olası Suriye operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mikdad, “Suriye topraklarında sözde “güvenli bölge” oluşturulması, bölgedeki güvenlik ve istikrara zarar veriyor” dedi. Türkiye’yi diline dolayan Mikdad, “Türkiye’nin Suriye’nin iç işlerine müdahalesini reddediyoruz. Ülkemizdeki yasadışı tüm mevcut yabancı güçler derhal Suriye’yi terk etmelidir.” dedi.

İRAN’I ÖVDÜ ABD’YE SALLADI

İran’ın Suriye’ye yönelik çabalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Mikdad, İran ile ilgili olarak, “Suriye’nin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını doğrulayan dengeli bir açıklama yapmak için gösterdikleri çabalardan memnunuz.” dedi.

Al-Mikdad, “Amerikan işgal kuvvetleri, ayrılıkçı milislerin aracılığıyla Suriye’deki varlığını sürdürmeye ve Suriye servetini yağmalamaya devam ediyor. Bu milisler anavatanlarına geri dönmelidir. ABD ile bağlantılı olan tüm gruplar Türkiye’yi Suriye topraklarında haklı çıkarmaya çalışıyor” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Mikdad, Rusya’ya uygulanan yaptırımları eleştirirken, “Batı’nın kendi politikalarına karşı çıkan ülkelere uyguladığı yaptırımlar uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne aykırıdır… Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasının açık bir göstergesidir.” dedi.