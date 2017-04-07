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Suriye Genelkurmayı: Terörle mücadeleyi sürdürerek cevap vereceğiz

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Suriye Genelkurmayı: Terörle mücadeleyi sürdürerek cevap vereceğiz
ABD'nin Şayrat üssüne yönelik saldırısının ardından bir açıklama yapan Suriye Genelkurmayı, "ABD üssümüze pervasızca saldırdı" ifadelerini kullandı.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin Humus'taki Şayrat üssüne yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı.

ABD'nin saldırısının, Suriye ordusuna karşı 'apaçık bir saldırganlık' olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "ABD'nin bu saldırganlığı, Birleşik Devletler'in Suriye Askeri Güçleri'nin terörizmle mücadele çabalarına akamete uğratan yanlış bir strateji uygulamaya devam ettiğini ve Birleşik Devletler'in Suriye'deki savaşın başından bu yana askeri kontrol noktaları ve askeri üslere saldıran İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ve Nusra Cephesi'nin (El Kaide'den ayrıldıktan sonraki adıyla Fetih el Şam Cephesi) bir müttefiki olduğunu gösterdi."

Açıklamada ayrıca, altı kişinin öldüğü ve üste büyük hasarın meydana geldiğini belirtti.

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