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Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm

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Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm
Suriye Halk Konseyi: Türkiye'nin saldırısı aleni bir ihlal, başarısız olmaya mahkûm

Suriye Halk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınadı; operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Suriye Halk Konseyi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını bariz bir şekilde çiğnediğini dile getirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Konsey’den yapılan açıklamada, “Geçmiş yıllarda Türk, Amerikan ve Sionist rejimin planları nasıl başarısız olmuşsa bu saldırı da başarısız olmaya mahkûmdur, dünyada hiçbir güç Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin altını oymayı başaramayacak” denildi.

Suriye Halk Konseyi ayrıca ‘saldırıya tüm meşru araçlarla karşı koyacaklarını’ belirtti ve tüm parlamentolara, bölgesel ve uluslararası örgütlere harekatı kınama çağrısında bulundu.

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