Suriye harekatında vurulan hedeflerin uydu görüntüleri

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye ortak operasyonunda vurulan hedeflerin vurulmadan önceki ve sonraki fotoğrafları yayınlandı.
Amerikan medyasında yayınlanan uydu fotoğraflarında Suriye’de vurulan 3 tesisin saldırı öncesi ve sonrası fotoğrafları yer alıyor.
Fotoğraflarda vurulan hedeflerin hasarı görülebiliyor.
Yapılan operasyonla ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki 3 bölgeye 105 füze fırlatmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esad rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.
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