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Suriye harekatında vurulan hedeflerin uydu görüntüleri

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ABD’nin Fransa ve İngiltere ile birlikte yürüttüğü Suriye harekatında vurulan tesislerin uydu görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye harekatında vurulan hedeflerin uydu görüntüleri

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye ortak operasyonunda vurulan hedeflerin vurulmadan önceki ve sonraki fotoğrafları yayınlandı.

Amerikan medyasında yayınlanan uydu fotoğraflarında Suriye’de vurulan 3 tesisin saldırı öncesi ve sonrası fotoğrafları yer alıyor.

Fotoğraflarda vurulan hedeflerin hasarı görülebiliyor.

Yapılan operasyonla ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki 3 bölgeye 105 füze fırlatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esad rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.

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