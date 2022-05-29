  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği

» »
Suriye'nin Kamışlı kentinde yaşanan helikopter hareketliliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Suriye hattında yoğun helikopter hareketliliği

Nusaybin’de öğlen saatlerinde Suriye’nin Kamışlı kenti üzerinden uçan 6 helikopter kentin doğu tarafında bulunan Türkiye ile Suriye arasındaki sınır hattına sıfır noktada görüldü.

Helikopterlerin peş peşe Irak yönüne doğru gittiği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Helikopterlerin ilk kez bu şekilde sınır hattına yakın uçtukları belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, helikopterlerin Rusya ile rejim birliklerine ait olduğu ve sınır hattında devriye gezdikleri tahmin ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haaretz: İsrail, Erdoğan’la ilişkiler konusunda temkinli25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:49
  • Katar’dan İngiltere’ye 10 milyar sterlinlik yatırım25 Mayıs 2022 Çarşamba 17:38
  • Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına yeniden Hasan Turan seçildi23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:56
  • Suudi Arabistan’dan Türkiye de dahil 16 ülkeye seyahat yasağı23 Mayıs 2022 Pazartesi 19:53
  • Kuveyt'te kum fırtınası: Uçuşlar askıya alındı23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:59
  • İsrail ordusu, Cenin’de Filistinli genci öldürdü21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:37
  • Suudi Arabistan’da benzin istasyonunda patlama20 Mayıs 2022 Cuma 20:53
  • İran’da hükümet karşıtı protestolar yayılıyor19 Mayıs 2022 Perşembe 17:11
  • Hizbullah, Lübnan'da yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu kaybetti17 Mayıs 2022 Salı 15:54
  • Irak’ta kum fırtınası hayatı felç ediyor16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti