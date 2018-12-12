Suriye ilk yerli uydusunu uzaya göndermeyi planlıyor

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Iyad el Hatib, ülkesinin kendi uzay programını geliştirme ihtiyacı olduğunu ve uzaya yerli bir uydu göndermeyi planladıklarını söyledi.

Suriye uzay ajansı Uzaktan Algılama Kamu Kurumu'nu (GORS) ziyaret eden Hatib, yönetim ve personelle bir araya gelip projeleri dinledi.

Suriye Haberleşme ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan, kurumun uzay programı için bir yol haritası geliştirmesinin yanı sıra, diğer Arap ülkeleri gibi Dünya'nın yörüngesine ilk yapay uydunun fırlatılması gerektiğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

Şimdiye kadar kendi uydularını uzaya gönderen Arap ülkeleri arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Katar ve Irak bulunuyor.