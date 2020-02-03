Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Altı Suriye ordusu askeri Türk bombardımanında öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’in Sarakib bölgesinde altı Suriye ordusu askerinin Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardımanda öldürüldüğünü aktardı.
Bölgede Türk ve Suriye ordusunun karşılıklı topçu ateşi açtığı ifade edildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’in Sarakib bölgesinde altı Suriye ordusu askerinin Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardımanda öldürüldüğünü aktardı.
Bölgede Türk ve Suriye ordusunun karşılıklı topçu ateşi açtığı ifade edildi.
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